الدوري الروسي (19): ماخاتشكالا يلاقي لوكوموتيف موسكو

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 10:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تعود عجلة الدوري الروسي إلى الدوران بعد توقف بدأ من 8 كانون الأول 2024، من بوابة الجولة التاسعة عشرة، حيث يلتقي في افتتاحها أف كى ماخاتشكالا ولوكوموتيف موسكو الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق أف كى ماخاتشكالا قبل هذه المباراة في المركز الحادي عشر بـ 17 نقطة، فيما يتواجد لوكوموتيف موسكو في المركز الرابع بـ 35 نقطة.

ويتصدر فريق زينيت سانت بطرسبرغ ترتيب فرق الدوري الروسي بـ 39 نقطة، يليه كراسنودار بنفس الرصيد، وفي المركز الثالث سبارتاك موسكو بـ 35 نقطة.