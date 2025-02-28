أعراض غريبة في الرقبة تنذرك بسرطان الكلى.. لا تهملها قبل فوات الأوان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 صباحاً -

متابعة- بتول ضوا

سرطان الكلى من الأمراض الخطيرة التي قد لا تظهر أعراضها بوضوح في مراحله المبكرة، ولكن هناك بعض العلامات التي قد تظهر في مناطق أخرى من الجسم، مثل الرقبة، والتي يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود هذا المرض. في هذا المقال، سنناقش الأعراض التي قد تظهر في الرقبة والتي يجب ألا تتجاهلها، لأنها قد تكون مرتبطة بسرطان الكلى.

أعراض في الرقبة قد تشير إلى سرطان الكلى:

1. تورم في الرقبة: قد يظهر تورم أو كتلة في منطقة الرقبة نتيجة انتشار الخلايا السرطانية من الكلى إلى العقد الليمفاوية القريبة. هذا التورم يمكن أن يكون مؤلمًا أو غير مؤلم، ولكن يجب فحصه فورًا.

2. ألم في الرقبة: إذا كنت تعاني من ألم مستمر في الرقبة دون سبب واضح، فقد يكون ذلك بسبب انتشار السرطان إلى العظام أو الأنسجة المحيطة.

3. صعوبة في البلع: سرطان الكلى في مراحل متقدمة قد يسبب ضغطًا على المريء أو الحلق، مما يؤدي إلى صعوبة في البلع.

4. بحة في الصوت: إذا لاحظت تغيرًا في صوتك أو بحة مستمرة، فقد يكون ذلك بسبب انتشار السرطان إلى الحبال الصوتية أو الأعصاب المحيطة.

5. تضخم الغدد الليمفاوية: تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة يمكن أن يكون علامة على أن الجسم يحاول محاربة الخلايا السرطانية التي انتشرت من الكلى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل الدم في البول، ألم في الجانب، أو فقدان الوزن غير المبرر، يجب عليك استشارة الطبيب على الفور. التشخيص المبكر لسرطان الكلى يمكن أن يزيد من فرص العلاج الناجح