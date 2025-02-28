الدوري الإيطالي (27): فيورنتينا يستقبل ليتشي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي فيورنتينا وليتشي اليوم، الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم.

يتواجد فريق فيورنتينا قبل هذه المباراة في المركز السابع بـ 42 نقطة، فيما يتواجد ليتشي في المركز السادس عشر بـ 25 نقطة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 57 نقطة، يليه نابولي بـ 56 نقطة، أتلانتا بـ 54 نقطة، جوفنتوس بـ 49 نقطة، ولاتسيو بـ 27 نقطة.