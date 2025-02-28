الدوري الإسباني (26): بلد الوليد يستقبل لاس بالماس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا بلد الوليد ولاس بالماس منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق بلد الوليد هذه المباراة وهو في المركز الأخير بـ 15 نقطة، فيما يتواجد فريق لاس بالماس في المركز السابع عشر بـ 23 نقطة.

ويتساوى برشلونة وريال مدريد بـ 54 نقطة في مقدمة ترتيب فرق الدوري الإسباني، يليهما أتلتيكو مدريد بـ 53 نقطة، أتلتيك بلباو بـ 48 نقطة، وفياريال بـ 44 نقطة.