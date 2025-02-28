دوري زين الكويتي (17): القادسية يواجه الفحيحيل

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة السابعة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، فيلعب اليرموك مع السالمية الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، والقادسية مع الفحيحيل الساعة 19:05.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

التضامن × خيطان 2-1

كاظمة × الكويت 1-1

العربي × النصر 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 44 نقطة

2- العربي: 44 نقطة

3- القادسية: 29 نقطة

4- السالمية: 27 نقطة

5- الفحيحيل: 25 نقطة