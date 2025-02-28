نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (17): القادسية يواجه الفحيحيل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الجمعة، مباريات المرحلة السابعة عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، فيلعب اليرموك مع السالمية الساعة 16:55 بتوقيت مكة المكرمة، والقادسية مع الفحيحيل الساعة 19:05.
النتائج المسجلة في الجولة (17)
التضامن × خيطان 2-1
كاظمة × الكويت 1-1
العربي × النصر 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 44 نقطة
2- العربي: 44 نقطة
3- القادسية: 29 نقطة
4- السالمية: 27 نقطة
5- الفحيحيل: 25 نقطة