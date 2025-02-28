دوري نجوم قطر (17): الدحيل يواجه الشحانية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، الأهلي مع الشمال الساعة 16:45 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري نجوم قطر بكرة القدم، والدحيل مع الشحانية بنفس التوقيت، وقطر مع أم صلال الساعة 19:00.

النتائج المسجلة في الجولة (17)

الخور × الوكرة 1-3

الغرافة × السد 0-4

الريان × العربي 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- السد: 37 نقطة

2- الدحيل: 35 نقطة

3- الغرافة: 34 نقطة

4- الأهلي: 28 نقطة

5- الريان: 24 نقطة