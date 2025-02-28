نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (23): الهلال والأهلي يشعلان سهرة اليوم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي بكرة القدم، حيث يلتقي الهلال مع الأهلي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الشباب مع ضمك والعروبة مع النصر.
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 56 نقطة
2- الهلال: 51 نقطة
3- النصر: 47 نقطة
4- القادسية: 47 نقطة
5- الأهلي: 44 نقطة