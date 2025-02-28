دوري روشن السعودي (23): الهلال والأهلي يشعلان سهرة اليوم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي بكرة القدم، حيث يلتقي الهلال مع الأهلي الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الشباب مع ضمك والعروبة مع النصر.

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 56 نقطة

2- الهلال: 51 نقطة

3- النصر: 47 نقطة

4- القادسية: 47 نقطة

5- الأهلي: 44 نقطة