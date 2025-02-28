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دوري روشن السعودي (23): الهلال والأهلي يشعلان سهرة اليوم

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دوري روشن السعودي (23): الهلال والأهلي يشعلان سهرة اليوم

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي بكرة القدم، حيث يلتقي الهلال مع الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب الشباب مع ضمك والعروبة مع النصر.

ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 56 نقطة
2- الهلال: 51 نقطة
3- النصر: 47 نقطة
4- القادسية: 47 نقطة
5- الأهلي: 44 نقطة

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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