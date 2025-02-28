الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 08:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أدانت دولة الإمارات بشدة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الأراضي السورية، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وبحسب “وام”، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات تعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974، مشددة على رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.