نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (27)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 01:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الخميس، منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه الجولة…
وست هام يونايتد × ليستر سيتي 2-0
كريستال بالاس × أستون فيلا 4-1
وولفرهامبتون × فولهام 1-2
برايتون × بورنموث 2-1
تشيلسي × ساوثهامبتون 4-0
مانشستر يونايتد × إبسويتش تاون 3-2
توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي 0-1
نوتينغهام فورست × آرسنال 0-0
برينتفورد × إيفرتون 1-1
ليفربول × نيوكاسل يونايتد 2-0
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (27)
1- ليفربول: 67 نقطة
2- آرسنال: 54 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 48 نقطة
4- مانشستر سيتي: 47 نقطة
5- تشيلسي: 46 نقطة