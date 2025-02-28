الدوري الإنكليزي (27)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 28 فبراير 2025 01:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الخميس، منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، وفيما يلي نتائج كامل مباريات هذه الجولة…

وست هام يونايتد × ليستر سيتي 2-0

كريستال بالاس × أستون فيلا 4-1

وولفرهامبتون × فولهام 1-2

برايتون × بورنموث 2-1

تشيلسي × ساوثهامبتون 4-0

مانشستر يونايتد × إبسويتش تاون 3-2

توتنهام هوتسبير × مانشستر سيتي 0-1

نوتينغهام فورست × آرسنال 0-0

برينتفورد × إيفرتون 1-1

ليفربول × نيوكاسل يونايتد 2-0

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (27)

1- ليفربول: 67 نقطة

2- آرسنال: 54 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 48 نقطة

4- مانشستر سيتي: 47 نقطة

5- تشيلسي: 46 نقطة