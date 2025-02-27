تامر شلتوت في “الغاوي” مع أحمد مكي: رمضان 2025 يشهد تحولًا دراميًا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 11:50 مساءً - يستعد الفنان تامر شلتوت لتقديم دور مميز في مسلسل “الغاوي”، المقرر عرضه في رمضان 2025، حيث يجسد شخصية “عربجي” يمر بتحولات درامية مفاجئة. المسلسل من بطولة النجم أحمد مكي، ويعد من الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني القادم.

“الغاوي”: دراما شعبية مشوقة في 15 حلقة

ينتمي مسلسل “الغاوي” إلى نوعية الأعمال الدرامية المكونة من 15 حلقة، وهو من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي. يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، أبيوسف، وتامر شلتوت، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان كزبرة.

أحمد مكي يعود للدراما الشعبية بعد نجاح “الكبير أوي”

يقدم أحمد مكي في مسلسل “الغاوي” الدراما الشعبية لأول مرة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها في مسلسل “الكبير أوي” على مدار السنوات الماضية. بدأت رحلة مكي مع “الكبير أوي” عام 2010، واستمر في تقديم أجزاء جديدة حتى الجزء الثامن الذي عرض في رمضان 2024.

تامر شلتوت يواصل تألقه بعد “حق عرب”

يأتي مشاركة تامر شلتوت في “الغاوي” بعد تألقه في مسلسل “حق عرب” الذي عرض في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، ووليد فواز.