الممبار باللحم المفروم: وصفة رمضانية شهية 

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 11:50 مساءً - الممبار باللحم المفروم هو طبق مصري شهير يزين موائد رمضان، ويتميز بمذاقه الغني وقوامه الشهي. نقدم لكِ اليوم طريقة تحضير الممبار باللحم المفروم على طريقة الشيف مي صيام، لتحضير طبق رمضاني مميز.

المكونات:

1 كيلو ممبار بقري أو ضأن

1/2 كيلو لحم مفروم

1 كوب أرز مصري

2 بصلة كبيرة مفرومة

1/2 كوب بقدونس مفروم

1/2 كوب شبت مفروم

1/4 كوب زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

بهارات لحمة (ملعقة صغيرة)

ماء مغلي لسلق الممبار

طريقة التحضير:

تنظيف الممبار:

يُغسل الممبار جيدًا من الداخل والخارج.

يُقلب الممبار على الوجه الآخر ويُنظف من الدهون الزائدة.

يُنقع الممبار في ماء وخل وملح لمدة ساعة، ثم يُشطف جيدًا.

تحضير الحشوة:

في وعاء، يُخلط اللحم المفروم، الأرز، البصل، البقدونس، الشبت، الزيت، الملح، الفلفل الأسود، وبهارات اللحم.

تُقلب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

حشو الممبار:

يُمسك طرف الممبار ويُفتح باليد، ثم تُوضع كمية من الحشوة باستخدام ملعقة صغيرة أو قمع.

يُكرر ذلك حتى يتم حشو جميع قطع الممبار، مع مراعاة عدم ملء الممبار بالكامل حتى لا ينفجر أثناء الطهي.

سلق الممبار:

في وعاء كبير، يُوضع ماء مغلي على النار.

يُضاف بعض الملح والفلفل الأسود إلى الماء.

يُوضع الممبار المحشو في الماء المغلي ويُترك حتى ينضج، لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين.

يُعرف نضج الممبار عندما يصبح طريًا ويمكن إدخال شوكة فيه بسهولة.

تحمير الممبار:

يصفى الممبار من الماء ويُترك ليبرد قليلًا.

في مقلاة، يسخن بعض الزيت ويُحمر الممبار من جميع الجوانب حتى يصبح ذهبي اللون.

التقديم:

يُقدم الممبار ساخنًا مع طبق من السلطة الخضراء أو الطحينة.

نصائح إضافية:

يمكنكِ إضافة أنواع أخرى من الخضار إلى الحشوة، مثل الجزر أو الكوسا.

لإضافة نكهة حارة، يمكنكِ إضافة القليل من الفلفل الحار المفروم أو الشطة.

يمكنكِ تقديم الممبار مع مجموعة متنوعة من الأطباق الجانبية، مثل المخللات أو الأرز بالخلطة.

هذا والممبار باللحم المفروم هو طبق رمضاني شهي وشهير، يمكنكِ تقديمه كوجبة رئيسية في الإفطار أو العشاء. جربي هذه الوصفة الشهية واستمتعي بمذاقها الرائع مع العائلة والأصدقاء.