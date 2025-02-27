الدوري التونسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 10:52 مساءً - يبتعد حازم المستوري، لاعب فريق الاتحاد المنستيري بفارق 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي بكرة القدم، مع نهاية منافسات الجولة الـ 22 منه:

1- حازم المستوري (الاتحاد المنستيري): 13 هدفاً

2- فراس شواط (النجم الساحلي): 9 أهداف

3- يوسف سنانة (الترجي الجرجيسي): 9 أهداف

4- نسيم صيود (اتحاد بن قردان): 7 أهداف

5- يوسف عومارو (الملعب التونسي): 7 أهداف

6- أشرف الجبري (الترجي 3، الترجي الجرجيسي 4): 7 أهداف

7- أسامة عبيد (النجم الساحلي): 6 أهداف