نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (22) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 10:52 مساءً - يبتعد حازم المستوري، لاعب فريق الاتحاد المنستيري بفارق 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري التونسي بكرة القدم، مع نهاية منافسات الجولة الـ 22 منه:
1- حازم المستوري (الاتحاد المنستيري): 13 هدفاً
2- فراس شواط (النجم الساحلي): 9 أهداف
3- يوسف سنانة (الترجي الجرجيسي): 9 أهداف
4- نسيم صيود (اتحاد بن قردان): 7 أهداف
5- يوسف عومارو (الملعب التونسي): 7 أهداف
6- أشرف الجبري (الترجي 3، الترجي الجرجيسي 4): 7 أهداف
7- أسامة عبيد (النجم الساحلي): 6 أهداف