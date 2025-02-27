الدوري التونسي (22)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 10:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

اختتمت أمس، الخميس، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

الترجي × النجم الساحلي 3-0

البنزرتي × الترجي الجرجيسي 4-1

نجم المتلوي × مستقبل قابس 2-1

مستقبل سليمان × شبيبة العمران 1-0

الاتحاد المنستيري × الإفريقي 1-0

الأولمبي الباجي × الصفاقسي 1-2

الملعب التونسي × اتحاد بن قردان 1-0

اتحاد تطاوين × قوافل قفصة 0-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (22)

1- الترجي: 48 نقطة

2- الاتحاد المنستيري: 46 نقطة

3- النجم الساحلي: 45 نقطة

4- الإفريقي: 43 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 41 نقطة