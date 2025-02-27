نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (22)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 10:52 مساءً - خاص- دوت الخليج
اختتمت أمس، الخميس، منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
الترجي × النجم الساحلي 3-0
البنزرتي × الترجي الجرجيسي 4-1
نجم المتلوي × مستقبل قابس 2-1
مستقبل سليمان × شبيبة العمران 1-0
الاتحاد المنستيري × الإفريقي 1-0
الأولمبي الباجي × الصفاقسي 1-2
الملعب التونسي × اتحاد بن قردان 1-0
اتحاد تطاوين × قوافل قفصة 0-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (22)
1- الترجي: 48 نقطة
2- الاتحاد المنستيري: 46 نقطة
3- النجم الساحلي: 45 نقطة
4- الإفريقي: 43 نقطة
5- الترجي الجرجيسي: 41 نقطة