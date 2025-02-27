صحة الأمعاء في العشرينات: نصائح ذهبية لشباب يتمتعون بهضم صحي وحياة أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 09:55 مساءً - يشهد جيل الشباب في مقتبل العشرينات تزايدًا ملحوظًا في مشاكل الجهاز الهضمي، ويرجع ذلك إلى عوامل عدة أبرزها نمط الحياة العصري والتغذية غير الصحية. لحسن الحظ، يمكن استعادة صحة الأمعاء من خلال تبني عادات صحية بسيطة.

لماذا صحة الأمعاء مهمة للشباب؟

صحة الأمعاء لا تقتصر على الهضم فقط، بل تمتد لتؤثر على جوانب حيوية أخرى:

تعزيز المناعة: الأمعاء هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض.

توازن الهرمونات: تؤثر الأمعاء على إنتاج وتنظيم الهرمونات.

التحكم في الوزن: تلعب الأمعاء دورًا في تنظيم الشهية وحرق السعرات الحرارية.

الحماية من الأمراض: صحة الأمعاء تقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أسباب تدهور صحة الأمعاء لدى الشباب:

التوتر المزمن: يؤثر سلبًا على توازن البكتيريا في الأمعاء.

قلة النوم: تعطل الساعة البيولوجية وتؤثر على وظائف الجهاز الهضمي.

النظام الغذائي غير الصحي: الإفراط في الأطعمة المصنعة والسكرية والدهنية.

الإفراط في المضادات الحيوية: تقتل البكتيريا النافعة في الأمعاء.

خطوات عملية لتحسين صحة الأمعاء:

إدارة التوتر: ممارسة التأمل واليوجا والأنشطة التي تساعد على الاسترخاء.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: 7-8 ساعات من النوم العميق كل ليلة.

شرب الماء بوفرة: لترطيب الجسم وتحسين حركة الأمعاء.

تناول البريبايوتكس والبروبيوتكس: لتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف: تناول الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة.

تقليل الأطعمة المصنعة والسكرية: والتركيز على الأطعمة الطبيعية.

أطعمة مفيدة لصحة الأمعاء:

البقوليات (الفاصولياء، الحمص).

الحبوب الكاملة (الشوفان، الكينوا).

الخضروات (البروكلي، السبانخ).

المكسرات (اللوز، الفستق).

الفواكه (التفاح، الخوخ).