نشكركم على متابعتكم خبر ضبط مهرب كوكايين في كولومبيا: خبأ 400 جرعة داخل باروكة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 09:55 مساءً - ألقت الشرطة الكولومبية القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عامًا في مطار قرطاجنة، أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من الكوكايين مخبأة داخل باروكة يرتديها.

تفاصيل العملية:

تم القبض على المشتبه به أثناء استعداده للصعود على متن طائرة متجهة إلى أمستردام.

كشف الماسح الضوئي عن شحنة مخفية من الكوكايين تزن 220 جرامًا، معبأة في أكياس صغيرة ومخبأة تحت باروكة يرتديها.

تقدر قيمة الشحنة بحوالي 10 آلاف يورو في الأسواق الأوروبية.

أظهر مقطع فيديو للشرطة عملية إزالة الباروكة والكشف عن عبوات الكوكايين.

المشتبه به لديه سجل إجرامي طويل، بما في ذلك إدانتان سابقتان بالاتجار بالمخدرات.

تصاعد إنتاج الكوكايين في كولومبيا:

يشهد إنتاج الكوكايين في كولومبيا ارتفاعًا منذ عام 2013.

زادت زراعة الكوكا في كولومبيا بنسبة 10% خلال عام 2023.

زاد إنتاج الكوكايين المحتمل بنسبة 53% مقارنة بالعام السابق.

على الرغم من اتفاق السلام عام 2016، إلا أن جماعات مسلحة أصغر حجما ملأت فراغ السلطة وتستمر في تجارة الكوكايين.

تحذيرات الشرطة:

حذر قائد شرطة قرطاجنة الشباب من الوقوع في فخ عصابات الجريمة المنظمة.

أكد على كفاءة الأجهزة الأمنية في كشف عمليات التهريب.

هذا وتُظهر هذه العملية استمرار جهود السلطات الكولومبية في مكافحة تهريب المخدرات، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في ظل تصاعد إنتاج الكوكايين.