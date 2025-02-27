لماذا تحتاج النساء إلى نوم أطول من الرجال؟ أسباب وحلول لنوم صحي

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 09:55 مساءً - النوم الهادئ والعميق ضروري لصحة الجميع، لكن الدراسات تشير إلى أن النساء يحتجن إلى نوم أطول من الرجال. في هذا المقال، نستعرض الأسباب التي تجعل النساء أكثر حاجة للنوم، ونقدم نصائح لتحسين جودة النوم.

لماذا تحتاج النساء إلى نوم أطول؟

الاختلافات الهرمونية:

تؤثر التقلبات الهرمونية على الإيقاع اليومي للنساء، مما يؤثر على جودة النوم.

خاصة خلال فترات الحمل، الدورة الشهرية، وانقطاع الطمث.

الحالة النفسية:

ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق لدى النساء يؤثر على النوم.

الحاجة إلى ساعات نوم أطول للوقاية من الاضطرابات النفسية.

اضطرابات النوم:

النساء أكثر عرضة للإصابة بمتلازمة تململ الساقين وانقطاع التنفس أثناء النوم بعد انقطاع الطمث.

متوسط ساعات النوم:

تحتاج النساء إلى 11 دقيقة نوم إضافية مقارنة بالرجال.

متوسط ساعات النوم الموصى بها للبالغين هو 7-9 ساعات.

حالات تحتاج فيها النساء إلى نوم أطول:

فترة انقطاع الطمث.

الأمراض المزمنة مثل مشاكل الغدة الدرقية.

طرق الحصول على نوم جيد للنساء:

تحديد احتياجات النوم:

تحديد عدد الساعات المناسبة لكِ وتثبيتها.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

النوم عند الشعور بالتعب.

تجنب الكافيين:

تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، خاصة قبل النوم.

تهيئة بيئة النوم:

غرفة مظلمة وهادئة وذات درجة حرارة معتدلة.

تجنب استخدام الإلكترونيات قبل النوم.

وضع جدول للنوم:

الالتزام بجدول نوم محدد.

الاسترخاء قبل النوم:

ممارسة التأمل أو كتابة اليوميات.

ممارسة الرياضة بانتظام:

النشاط البدني يساعد على النوم العميق.