النوبات القلبية بين الرجال في سن الثلاثين والأربعين: الأسباب والأعراض وكيفية الوقاية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 09:55 مساءً - تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات النوبات القلبية بين الرجال، خاصةً في الفئة العمرية بين الثلاثين والأربعين. في هذا المقال، نتعرف على أسباب وأعراض النوبات القلبية لدى الرجال، وكيفية الوقاية منها للحفاظ على صحة القلب.

ما هي النوبة القلبية؟

النوبة القلبية، أو احتشاء عضلة القلب، هي حالة طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب، مما يؤدي إلى تلفها. يحدث هذا الانسداد عادةً بسبب تراكم الدهون والكوليسترول في الشرايين التاجية التي تغذي القلب.

أعراض النوبة القلبية عند الرجال فوق سن الثلاثين:

ألم أو انزعاج في الصدر.

ضيق في التنفس.

ألم في الفك أو الرقبة أو الظهر أو الذراعين أو الكتفين.

العرق البارد.

تعب.

غثيان أو قيء.

أسباب الإصابة بالنوبات القلبية عند الرجال:

ارتفاع ضغط الدم: يزيد الضغط على القلب ويدمر الشرايين.

ارتفاع مستويات الكوليسترول: يؤدي إلى تصلب الشرايين وتضييقها.

السمنة ونمط الحياة المستقر: يضعف القلب ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التدخين: يدمر بطانة الشرايين ويزيد من تكوين اللويحات.

مرض السكري: يتلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تتحكم في القلب.

التوتر ومشاكل الصحة العقلية: يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى عادات غير صحية.

التاريخ العائلي لأمراض القلب: تلعب العوامل الوراثية دورًا هامًا.

كيفية الوقاية من النوبات القلبية:

اتباع نظام غذائي صحي: غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون.

ممارسة الرياضة بانتظام: لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي: تجنب السمنة وزيادة الوزن.

الإقلاع عن التدخين: وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

السيطرة على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول: من خلال الفحوصات المنتظمة والأدوية إذا لزم الأمر.

إدارة التوتر: من خلال تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل.

الفحوصات الطبية المنتظمة: للكشف المبكر عن عوامل الخطر.

هذا والنوبات القلبية تشكل خطرًا كبيرًا على صحة الرجال، خاصةً في سن مبكرة. باتباع نمط حياة صحي وإجراء الفحوصات المنتظمة، يمكن تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والحفاظ على صحة القلب.