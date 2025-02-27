آثار حبوب منع الحمل على الدورة الشهرية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تُعد حبوب منع الحمل واحدة من أكثر وسائل تنظيم الأسرة شيوعًا وفعالية في الوقت الراهن. هذه الحبوب تؤثر على عمل الجهاز الهرموني في الجسم، مما ينعكس بشكل كبير على دورة الطمث (الحيض) لدى المرأة.

فما هي الآثار المحتملة لتناول حبوب منع الحمل على الدورة الشهرية وكيف يمكن إدارة هذه التأثيرات؟

أولاً، من المعروف أن حبوب منع الحمل تهدف إلى منع حدوث الحمل عن طريق منع التبويض (إطلاق البويضة من المبيض). ولتحقيق هذا الهدف، فإن هذه الحبوب تعمل على إحداث تغييرات هرمونية في الجسم. ومن بين أهم هذه التغييرات هي التأثير على إنتاج هرموني الإستروجين والبروجسترون اللذين يتحكمان في دورة الطمث الطبيعية.

نتيجة لذلك، فإن تناول حبوب منع الحمل قد يؤدي إلى تغييرات ملحوظة في دورة الطمث لدى المرأة. فقد تصبح الدورة أكثر انتظامًا وانخفاض كمية النزيف الشهري. كما قد تصبح الدورة أقصر من المعتاد، مع تقليل كمية النزيف وتخفيف الآلام المصاحبة له. وفي بعض الحالات، قد تتوقف الدورة الشهرية تمامًا.

ومع ذلك، فإن هناك بعض النساء قد يواجهن تأثيرات عكسية نتيجة تناول حبوب منع الحمل. فقد تصبح دوراتهن الشهرية أطول وأكثر نزيفًا، أو قد تظهر نزيف بقعي (بين الدورات). وفي بعض الحالات النادرة، قد تختفي الدورة الشهرية تمامًا لفترات طويلة.

هذه التغييرات في الدورة الشهرية ناتجة عن التفاعلات الهرمونية المعقدة التي تحدث نتيجة تناول حبوب منع الحمل. وفي الغالب، فإن هذه التغييرات طبيعية ولا تشكل خطورة صحية. ولكن في بعض الحالات، قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية أكبر تحتاج إلى متابعة طبية.

ولإدارة هذه التأثيرات على الدورة الشهرية، هناك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها. على سبيل المثال، قد ينصح الطبيب بتغيير نوع حبوب منع الحمل أو جرعتها لتحقيق التوازن الهرموني المطلوب. كما قد ينصح باستخدام بعض الأدوية المساعدة لتنظيم الدورة الشهرية.