بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

التمباك، أو ما يُعرف باسم الشيشة أو النارجيلة، هو أحد أشكال التبغ الشائعة في العديد من البلدان العربية والإسلامية. ويُعتبر استهلاك التمباك أحد أبرز المشكلات الصحية التي تواجه مجتمعاتنا، حيث تنتشر ظاهرة تدخينه بين مختلف الفئات العمرية، ولا سيما بين الشباب.

أضرار تدخين التمباك وتأثيره القاتل على صحتك:

من المؤسف أن الكثيرين لا يدركون الأضرار الخطيرة التي ينطوي عليها استخدام التمباك، والتي تمتد لتشمل الصحة البدنية والنفسية على حد سواء. فعلى الصعيد البدني، يُعاني مدخنو التمباك من مجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان، والتهابات الجهاز التنفسي، وتلف الأنسجة والأعضاء. كما أن استنشاق دخان التمباك يُعرض المحيطين به لأخطار مماثلة، في ما يُعرف بالتدخين السلبي.

وعلى الصعيد النفسي، فإن إدمان التمباك ينطوي على آثار سلبية كبيرة، حيث يؤدي إلى الاكتئاب والقلق والتوتر، وينعكس سلبًا على الحالة المزاجية والنفسية للفرد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التمباك له تأثيرات سلبية على الحياة الاجتماعية والعملية للفرد، حيث يُضعف قدرته على التركيز والإنتاجية، ويُعرضه لمخاطر الاستبعاد الاجتماعي.

رغم هذه الأضرار الخطيرة، إلا أن انتشار استهلاك التمباك في مجتمعاتنا لا يزال مرتفعًا، ويُعزى ذلك إلى عوامل متعددة، من بينها الجهل بحقيقة الأضرار الصحية، وتأثير الإعلانات والترويج للتمباك، والضغوط الاجتماعية، والعادات والتقاليد المتأصلة في بعض المناطق.

لمواجهة هذه المشكلة، فإنه من الضروري تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية حول مخاطر التمباك، وتشديد الرقابة على إنتاجه وتسويقه، وتقديم برامج دعم للإقلاع عنه. كما يجب على المؤسسات الحكومية والمجتمعية التعاون لوضع خطط استراتيجية فعالة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.