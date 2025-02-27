تساقط الشعر الكثيف: الأسباب والعلاجات الفعالة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 07:52 مساءً - تساقط الشعر مشكلة شائعة ومزعجة، خاصة إذا كان التساقط كثيفًا وملحوظًا. أوضحت الدكتورة رضوى عراقي، أخصائية الأمراض الجلدية بجامعة شبين الكوم، أن حالات تساقط الشعر زادت بشكل ملحوظ نتيجة عوامل حياتية مختلفة، مثل نمط الحياة والتغذية والضغوط النفسية.

عوامل وأسباب تساقط الشعر الكثيف:

نقص الفيتامينات والمعادن: عدم تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الشعر.

الضغوط النفسية والتوتر: التوتر والقلق والاكتئاب يؤثرون على صحة الشعر.

نمط الحياة غير الصحي: الضغوط العملية والحياتية اليومية تزيد من إفراز هرمونات التوتر التي تؤثر على بصيلات الشعر.

التغذية غير الصحية: تناول الوجبات السريعة (الفاست فود) التي تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة.

فقر الدم (الأنيميا): السبب الأكثر شيوعًا لتساقط الشعر.

نقص الحديد والمغذيات: نقص الحديد والعناصر الغذائية الأخرى يؤثر على نمو الشعر.

نقص الفيتامينات: نقص فيتامينات معينة يؤثر على نمو الشعر ويسبب تساقطه.

قشرة الرأس الشديدة: القشرة الشديدة تسبب تساقط الشعر.

استخدام المنتجات الكيميائية: الإفراط في استخدام منتجات الشعر الكيميائية يسبب تساقط الشعر.

أنواع تساقط الشعر:

تساقط طبيعي بسيط: تساقط كمية قليلة من الشعر يوميًا، وهو أمر طبيعي.

تساقط كثيف: تساقط خصل كاملة أو كميات كبيرة من الشعر بشكل ملحوظ.

علاج تساقط الشعر:

تعزيز التغذية: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، أو تناول المكملات الغذائية.

علاج الأسباب الكامنة: علاج فقر الدم، ونقص الفيتامينات، والقشرة، والضغوط النفسية.

العلاجات الموضعية: استخدام منتجات موضعية تحتوي على مينوكسيديل أو غيرها من المكونات الفعالة.

العلاجات الدوائية: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية معينة.

زراعة الشعر: في حالات الصلع الوراثي، يمكن اللجوء إلى زراعة الشعر.