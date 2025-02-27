نشكركم على متابعتكم خبر هل الأطعمة الغنية بالكالسيوم تضر القلب؟ إليك الحقيقة كاملة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 07:52 مساءً - يثير ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم قلقًا بشأن صحة القلب والشرايين، حيث يمكن أن يؤدي إلى تكلس الأنسجة الرخوة، وخاصة الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية. ولكن هل ينطبق هذا الخطر على الأطعمة الغنية بالكالسيوم؟

العلاقة بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وصحة القلب:

تشير الدراسات إلى أن الإفراط في تناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع ذلك، لا ينطبق هذا الخطر على الأطعمة والمشروبات الغنية بالكالسيوم، مثل الحليب ومنتجات الألبان والجبن.

أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يحصلون على المزيد من الكالسيوم من مصادر غذائية هم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

الوقاية من ترسب الكالسيوم في الشرايين:

بمجرد ترسب الكالسيوم في الشرايين، لا يمكن عكس العملية، ولكن يمكن إبطاؤها.

التحكم في عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول السيئ.

تناول مكملات الكالسيوم تحت إشراف الطبيب وبالجرعة الموصى بها.

تقسيم جرعة الكالسيوم على مدار اليوم لتحسين الامتصاص.

تناول مكملات الكالسيوم مع فيتامين د لتعزيز امتصاص الكالسيوم وصحة العظام.

اتباع نظام غذائي متوازن غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى.

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