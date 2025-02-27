ارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد: الأعراض وطرق الوقاية لحماية الكبد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 07:52 مساءً - يُعتبر ارتفاع ضغط الدم من الأمراض الصامتة التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها تليف الكبد. في هذا المقال، نوضح العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم وتليف الكبد، ونستعرض الأعراض وطرق الوقاية لحماية الكبد.

كيف يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تليف الكبد؟

ارتفاع ضغط الدم المزمن يؤثر على الكبد من خلال:

زيادة الضغط الوعائي: مما يعيق تدفق الدم إلى الكبد.

إصابة الأوعية الدموية الدقيقة: مما يؤدي إلى تمزقات صغيرة في الأوعية الدموية.

تنشيط الخلايا النجمية: التي تفرز الكولاجين، مما يؤدي إلى استبدال أنسجة الكبد السليمة بأنسجة ندبية.

أسباب أخرى لتليف الكبد:

مقاومة الأنسولين.

السمنة.

ارتفاع الكوليسترول.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

أعراض تليف الكبد:

ضعف عام.

اصفرار الجلد (اليرقان).

بول داكن اللون.

براز فاتح اللون.

صعوبة في هضم الدهون.

فقدان الوزن والعضلات.

ضعف التركيز.

ألم في البطن.

الشعور بالإمتلاء في الربع العلوي الأيمن من البطن.

ظهور كدمات بسهولة.

طرق الوقاية من تليف الكبد الناتج عن ارتفاع ضغط الدم:

اتباع نظام غذائي صحي: غني بالفواكه والخضروات والبروتين الخالي من الدهون.

الحفاظ على وزن صحي: والتخلص من السمنة.

تناول الأدوية الموصوفة بانتظام: والتشاور مع الطبيب قبل تناول أي دواء جديد.

الحماية من العدوى: باتباع قواعد النظافة الشخصية.

المتابعة الدورية مع الطبيب: للكشف المبكر عن أي مضاعفات.

نصائح إضافية:

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحد من تناول الكحول.

شرب كميات كافية من الماء.

هذا وباتباع هذه النصائح، يمكن للأفراد الحفاظ على صحة الكبد وتقليل خطر الإصابة بتليف الكبد الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.