عمرو مصطفى يرد على دعم عمرو دياب بعد سنوات من القطيعة: “أخويا وحبيبي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 06:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

أكد الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى عودته إلى العمل بعد فترة من الغياب بسبب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي. وأشار مصطفى إلى تحسّن حالته الصحية، مشدداً على امتنانه للدعم الكبير الذي تلقاه من زملائه في الوسط الفني، ومن بينهم الفنان عمرو دياب، الذي وصفه بـ”أخويا وحبيبي”.

جاء رد عمرو مصطفى بعد أن نشر عمرو دياب صورة تجمعهما على حسابه الرسمي بإنستغرام، مرفقة برسالة دعم قوية قال فيها: “أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك”. هذه الرسالة أثارت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، خاصة في ظل القطيعة التي طالت العلاقة بين الفنانين لسنوات، بعد خلافات مهنية وشخصية.

يذكر أن الثنائي عمرو دياب وعمرو مصطفى قدّما معاً مجموعة من الأغاني الناجحة التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي، مما يجعل هذه المصالحة الرمزية بينهما حدثاً مهماً في الوسط الفني.