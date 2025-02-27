دي يونج يتلقى توبيخاً من هانزي فليك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 06:55 مساءً - وجه هانزي فليك، مدرب برشلونة، توبيخاً للهولندي، فرينكي دي يونج، أثناء مباراة أتلتيكو مدريد، في كأس ملك إسبانيا.

وانتهت المباراة، بنتيجة 4-4، لحساب ذهاب نصف نهائي المسابقة.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية، بأن هانزي فليك يرى سبباً بارزاً للأهداف التي استقبلها العملاق الكتالوني.

وأكدت الصحيفة، أن فليك ألقى باللوم على دي يونج، مطالباً إياه بالتمتع بقوة أكبر في بعض المواقف الدفاعية.

ويرى فليك أن دي يونج بحاجة للتمتع بحسم أكبر في الجانب الدفاعي وخاصة عندما يلعب إلى جانب بيدري كمحوري ارتكاز، مشيراً إلى أن عيوبه الدفاعية تسببت في بعض الأهداف التي استقبلها الفريق أمام أتلتيكو.