صيام رمضان والتهابات المسالك البولية: نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 06:55 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يتساءل الكثير من مرضى التهابات المسالك البولية عن كيفية الصيام والحفاظ على صحتهم. يقدم الدكتور تامر زكريا، أستاذ جراحات الكلى والمسالك بكلية طب قصر العيني، نصائح هامة لمرضى التهابات المسالك البولية خلال شهر رمضان، مؤكدًا على ضرورة اتباع خطة علاجية دقيقة ونظام غذائي متوازن لتجنب مضاعفات الالتهابات.

العلاج أساس الوقاية

أكد الدكتور زكريا على أهمية إجراء مزرعة دورية لتحديد نوع البكتيريا المسببة للالتهاب، وتناول المضاد الحيوي المناسب وفقًا لنتائج المزرعة، وليس بشكل عشوائي. وأشار إلى أن التهابات المسالك البولية قد تنجم عن أسباب متعددة، مثل الحصوات، تضخم البروستاتا، أو استخدام مضادات حيوية غير فعالة، مما يستدعي علاج السبب الجذري لمنع تكرار الالتهاب.

نظام غذائي صحي في رمضان

بعد استشارة الطبيب لتحديد إمكانية الصيام، ينصح الدكتور زكريا مرضى التهابات المسالك البولية باتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، يشمل:

شرب كميات كافية من السوائل: توزيع شرب الماء والسوائل الصحية، مثل الأعشاب، على فترات متباعدة بين الإفطار والسحور، بما لا يقل عن 8 أكواب يوميًا.

تقليل الملح والصوديوم: تجنب الأطعمة المالحة والمخللات والأطعمة المعالجة، والتركيز على الأطعمة الطبيعية الغنية بالخضروات والفواكه.

الترطيب المستمر: الحفاظ على رطوبة الجسم بتناول الماء والسوائل بكميات كافية.

نصائح عامة لمرضى التهابات المسالك البولية في رمضان

الالتزام بالعلاج: تناول المضادات الحيوية في مواعيدها المحددة.

النظافة الشخصية: الاهتمام بالنظافة الشخصية، خاصة للنساء، لمنع الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية.

استشارة الطبيب: مراجعة الطبيب لتحديد النظام الغذائي والعلاجي المناسب لحالة كل مريض.