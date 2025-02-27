سر لا يعرفه الكثيرون: كيف يمكن لكوب شاي يومي أن يغير حياتك صحياً ونفسياً؟”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 06:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

كشفت دراسة علمية حديثة عن فائدة صحية “مدهشة” لشرب الشاي، مما يعزز من مكانة هذا المشروب الشعبي كواحد من أكثر المشروبات المفيدة للصحة. وأشارت الدراسة إلى أن تناول الشاي بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب، وتعزيز وظائف الدماغ، وحتى تحسين المزاج العام.

ووفقًا للدراسة، فإن الشاي يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في محاربة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشربون الشاي بانتظام يتمتعون بتحسن في وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتركيز، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أن شرب الشاي يرتبط بتحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات التوتر، وذلك بفضل احتوائه على مركبات طبيعية تعمل على تهدئة الجهاز العصبي. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية إدراج الشاي كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

يذكر أن الشاي بأنواعه، سواء الأخضر أو الأسود أو الأعشاب، يحظى بشعبية كبيرة حول العالم، وتضيف هذه الدراسة دليلًا جديدًا على فوائده المتعددة، مما يعزز من قيمته كشراب يومي يعزز الصحة والرفاهية.