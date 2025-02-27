تفاصيل جديدة في “واقعة الصفع”.. سعد أسامة يفكر في رفع دعوى تعويض ضد عمرو دياب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 06:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

كشف الشاب سعد أسامة، المجني عليه في واقعة الصفع التي تورط فيها الفنان عمرو دياب، عن تفاصيل جديدة بعد قرار محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة بتأييد تغريم الفنان مبلغ 200 جنيه. وأكد سعد في تصريحات خاصة لـ”مصراوي” أنه يفكر في استشارة محاميه حول إمكانية تقديم دعوى تعويض مدني ضد عمرو دياب، وذلك بسبب الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها جراء الحادث.

وأشار سعد إلى أن الحكم القضائي أثبت إدانة عمرو دياب في الواقعة، مؤكدًا أنه رفض في البداية عروضًا مالية للتنازل عن الدعوى، وكان يطالب فقط بالاعتذار، وهو ما لم يحصل. ولفت إلى أن الطرف الآخر رفض تقديم أي اعتذار، مما دفعه إلى المضي قدمًا في الإجراءات القانونية.

يذكر أن محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة كانت قد قضت بتأييد حكم سابق بتغريم عمرو دياب مبلغ 200 جنيه، وذلك في إطار القضية التي أثيرت حول اتهامه بصفع سعد أسامة داخل أحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس. وتظل هذه الواقعة، التي أُطلقت عليها وسائل الإعلام اسم “واقعة الصفع”، محل جدل واسع، خاصة مع تطوراتها القانونية الأخيرة وإمكانية تقديم دعوى تعويض جديدة.