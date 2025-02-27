راؤول أسينسيو يرفض عرضاً مبدئياً لتجديد عقده مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 05:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن المدافع الإسباني، راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد، رفض العرض الأول الذي قدمه الميرنجي من أجل تجديد عقده.

ويمتلك أسينسيو عقداً مع النادي الإسباني يمتد حتى صيف 2026.

المدافع الشاب يقدم عروضاً مميزة منذ ظهور لأول مرة مع الفريق الأول، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أمام أوساسونا حينما دخل كبديل للمصاب إيدير ميليتاو، ولهذا يعمل الميرنجي على تجديد عقده.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “fichajes” العالمية، فإن أسينسيو يقترب من لحظة حاسمة في مسيرته مع الميرنجي.

وأفادت الشبكة: “ريال مدريد قدم له عرضاً مبدئياً لتمديد عقده، إلا أنه لم يلبِّ تطلعاته ومع بقاء عام واحد فقط في عقده، يدرس المدافع خياراته قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله”.

وأتمت الشبكة: “يرى أسينسيو أن تطوره ودوره في الفريق يستحقان تحسيناً كبيراً في راتبه، وهو أمر لا يبدو أن ريال مدريد مستعد لمنحه دون ضمان مشاركته المستمرة مع الفريق الأول، وإذا لم يتوصل الطرفان لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، فإن أسينسيو سيدرس العروض التي ستصله”.