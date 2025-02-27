مشروبات خاطئة عند الإفطار في رمضان: تجنبها لصحة أفضل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 05:52 مساءً - عند الإفطار في رمضان، يميل البعض إلى تناول مشروبات غير صحية قد تؤثر سلبًا على صحتهم. يوضح الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية، بعض المشروبات التي يجب تجنبها عند الإفطار.

مشروبات يجب تجنبها عند الإفطار:

المشروبات الغنية بالسكر:

العصائر المحلاة والمشروبات الغازية ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ثم تخفضه بسرعة أيضًا، مما يسبب التعب والخمول.

تزيد من الشعور بالعطش خلال النهار.

المشروبات المحتوية على الكافيين:

القهوة والشاي ومشروبات الطاقة مدرة للبول، مما يفقد الجسم السوائل ويزيد العطش.

المشروبات الغازية:

تسبب الانتفاخ وحرقة المعدة، خاصة عند الإفطار، وتزعج الجهاز الهضمي.

المشروبات الباردة جدًا:

تسبب تقلصات في المعدة وتؤثر على الهضم.

يفضل تناول مشروبات بدرجة حرارة الغرفة أو دافئة.

المشروبات الحامضية:

عصير البرتقال والليمون يهيجان المعدة، خاصة لمن يعانون من الحموضة أو ارتجاع المريء.

المشروبات التي تحتوي على مواد حافظة وملونات صناعية:

تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي وتزيد من الشعور بالعطش.

نصائح للإفطار الصحي:

ابدأ إفطارك بالماء والتمر، فهما يمدان الجسم بالعناصر التي فقدها خلال الصيام.

تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات المعقدة والخضروات والفواكه.

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تجنب الأطعمة المقلية والدسمة والحلويات العالية بالسكر.

هذا وبتجنب المشروبات غير الصحية وتناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة، يمكنك الحفاظ على صحتك وطاقتك خلال شهر رمضان.