هل تفعل هذا؟ عادة يومية خفية تدمر سيارتك ببطء دون أن تشعر!”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 05:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في حياتنا اليومية، نقوم بالعديد من العادات التي قد تبدو بسيطة أو عادية، ولكنها في الحقيقة قد تكون مدمرة لسيارتنا على المدى الطويل. واحدة من هذه العادات الخاطئة التي يفعلها الكثير منا دون أن يدركوا خطورتها هي تجاهل إشارات التنبيه في السيارة. نعم، هذه العادة البسيطة قد تكلفك الكثير من المال والوقت، بل وقد تعرض حياتك للخطر.

عندما تضيء إشارة التنبيه في لوحة العدادات، فإنها تحاول أن تخبرك بأن هناك مشكلة ما تحتاج إلى الاهتمام. سواء كانت إشارة تنبيه الوقود، أو ضغط الإطارات، أو حرارة المحرك، أو حتى مشكلة في نظام الفرامل، فإن تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة. على سبيل المثال، تجاهل إشارة تنبيه الوقود قد يؤدي إلى تلف مضخة الوقود، بينما تجاهل إشارة حرارة المحرك قد يتسبب في تلف المحرك بالكامل.

علاوة على ذلك، هناك عادة أخرى خاطئة وهي عدم الصيانة الدورية للسيارة. الكثير من السائقين يعتقدون أن الصيانة الدورية هي مجرد إهدار للمال، ولكن في الحقيقة، فإنها تساعد في الكشف المبكر عن المشاكل التي قد تكون خفية، مما يوفر عليك تكاليف إصلاح باهظة في المستقبل. الصيانة الدورية تشمل تغيير الزيت، فحص الإطارات، فحص الفرامل، وتفقد البطارية، وغيرها من الأمور التي تحافظ على أداء السيارة بشكل مثالي.

أيضاً، القيادة بسرعة عالية على الطرق الوعرة أو الفرملة المفاجئة من العادات التي تؤثر سلباً على السيارة. هذه العادات تؤدي إلى تآكل سريع في الإطارات والفرامل، وقد تتسبب في حدوث أعطال مفاجئة في نظام التعليق أو نظام نقل الحركة.

في النهاية، فإن الحفاظ على سيارتك ليس فقط مسألة تنظيفها من الخارج أو ملء الوقود، بل يتطلب منك الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وعدم تجاهل إشارات التنبيه. تذكر أن السيارة هي وسيلة نقل آمنة وفعالة، ولكنها تحتاج إلى رعاية واهتمام لتبقى في أفضل حالاتها.

لذا، ابتعد عن هذه العادات الخاطئة، وقم بفحص سيارتك بانتظام، ولا تتجاهل أي إشارة تنبيه تظهر في لوحة العدادات. بهذه الطريقة، ستوفر على نفسك الكثير من المتاعب والمصروفات غير المتوقعة، وستضمن أن سيارتك تظل في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة.