فاكهة الشباب.. العنب سلاحك السري ضد الشيخوخة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشفت دراسة حديثة أن تناول العنب بانتظام قد يعزز وظائف العضلات على المستوى الجيني، لا سيما لدى النساء، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للوقاية من فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالتقدم في العمر.

يُعد العنب من الفواكه الغنية بأكثر من 1600 مركب طبيعي تعمل بتناغم معقد، مما يساهم في تحقيق فوائد صحية متعددة. وأظهرت الدراسة أن استهلاك ما يعادل حصتين يوميًا من العنب أدى إلى تغييرات ملحوظة في الجينات المرتبطة بصحة العضلات، حيث كان التأثير أكثر وضوحًا لدى النساء مقارنة بالرجال.

ورغم أن التغيرات لم تنعكس بشكل مباشر على مظهر العضلات، إلا أن الباحثين من جامعة وست نيو إنغلاند أكدوا أن تأثير العنب يظهر على المستوى الجيني، قبل أن يصبح ملموسًا من الناحية الجسدية.

يعاني 10-16% من كبار السن حول العالم من فقدان العضلات التدريجي، وهو حالة تتسم بتدهور كتلة العضلات ووظيفتها مع مرور الوقت. وتواجه النساء، خاصة بعد انقطاع الطمث، تحديات أكبر في الحفاظ على الكتلة العضلية، مما يجعل هذه الدراسة ذات أهمية خاصة لهن.

أظهرت نتائج البحث أن تناول العنب يوميًا أسهم في تعديل أنماط نشاط الجينات لدى النساء، بحيث أصبحت مشابهة لتلك التي تُلاحظ عادةً عند الرجال. وحدد الباحثون 25 جينًا رئيسيًا تأثروا باستهلاك العنب، حيث زاد نشاط بعض الجينات المسؤولة عن الحفاظ على الكتلة العضلية، في حين انخفض تعبير الجينات المرتبطة بتدهور العضلات.

ويُرجح الباحثون أن الفوائد الصحية للعنب تعود إلى التفاعل المعقد بين مكوناته الطبيعية، بدلاً من أن يكون مركب واحد هو المسؤول عن التأثير. ويؤكدون أن هذا المزيج الفريد من المركبات قد يكون مفتاحًا لفهم كيفية دعم العنب لصحة العضلات، مما يمهد الطريق لاكتشاف استراتيجيات جديدة لتعزيز اللياقة البدنية مع التقدم في العمر.