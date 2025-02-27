سر النوم العميق: حيلة واحدة ستغير لياليك للأبد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 04:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

النوم هو أحد أهم العمليات الحيوية التي يحتاجها الجسم لاستعادة نشاطه وصحته، ولكن الكثير من الناس يعانون من صعوبة في النوم بسبب القلق والتوتر. إذا كنت من هؤلاء الذين يقلقون أثناء نومهم، فلا داعي للقلق بعد الآن! هناك حيلة بسيطة يمكن أن تساعدك على النوم بسهولة.

إحدى الطرق الفعالة للتغلب على القلق أثناء النوم هي ممارسة تقنية التنفس العميق. هذه التقنية تساعد على تهدئة العقل وتقليل التوتر، مما يسهل عملية النوم. كل ما عليك فعله هو الاستلقاء في وضع مريح، وإغلاق عينيك، ثم أخذ شهيق عميق من الأنف لمدة 4 ثوانٍ، وحبس النفس لمدة 7 ثوانٍ، ثم الزفير ببطء من الفم لمدة 8 ثوانٍ. كرر هذه العملية عدة مرات حتى تشعر بالاسترخاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجنب استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة على الأقل، حيث إن الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النوم.

أخيرًا، حاول أن تجعل بيئة نومك مريحة وهادئة، مع إضاءة خافتة ودرجة حرارة مناسبة. هذه العوامل البسيطة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في جودة نومك.

باتباع هذه الحيلة البسيطة، ستتمكن من التغلب على القلق أثناء النوم والاستمتاع بنوم هادئ ومريح. جربها الليلة ولاحظ الفرق!