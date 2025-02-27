شرب السحلب قبل النوم في الشتاء .. ماذا يفعل بالجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 04:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُقبل الكثيرون على تناول السحلب ليلًا خلال فصل الشتاء، ليس فقط لمذاقه اللذيذ، بل أيضًا لقدرته على إمداد الجسم بالدفء. لكن هل يؤثر تناوله قبل النوم على الصحة؟

يؤكد الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية، أن تأثير السحلب على الصحة يعتمد على طريقة تحضيره والكمية المستهلكة.

-تحسين جودة النوم: يحتوي الحليب المستخدم في تحضير السحلب على حمض التربتوفان، الذي يحفّز إنتاج هرمون السيروتونين، مما يساعد على مكافحة الأرق وتعزيز الشعور بالراحة.

-تقوية العظام والأسنان: يعد السحلب مصدرًا غنيًا بالكالسيوم، الذي يدعم صحة العظام والأسنان.

-إمداد الجسم بالطاقة والتدفئة: يحتوي على كربوهيدرات معقدة تساعد في رفع درجة حرارة الجسم خلال الطقس البارد.

-تقليل الشعور بالجوع: البروتين الموجود في السحلب يساعد على إبقاء المعدة ممتلئة لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ليلًا.