وكيل دوناروما: هناك مفاوضات مع باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 03:59 مساءً - كشف إنزو رايولا، وكيل أعمال الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، أنه يعمل على تجديد عقد موكله مع النادي الباريسي.

وقال رايولا في تصريحات نقلتها شبكة “RMC سبورت” الفرنسية: “دوناروما وافق على سياسة بي إس جي الجديدة بشأن العقود، ونحن نعمل سوياً في اتجاه تمديد تعاقده”.

وأضاف: “في الوقت الحالي لا مجال للاستعجال، لقد أكد مسؤولو النادي مراراً وتكراراً عن رغبتهم في استمرار دوناروما، ونفس الأمر ينطبق على اللاعب”.

وأكد: “المفاوضات بشأن تجديد التعاقد بدأت بالفعل في الصيف الماضي، ونعمل بهدوء شديد في هذا الملف.. ولا يوجد مفاوضات مع إنتر ميلان أو أي ناد آخر”.

وأتم: “ولكن إذا كان دوناروما متاحاً في السوق، بالتأكيد سيكون هناك أندية كبيرة ترغب في ضمه، وهذا غير وارد في الوقت الحالي، وإذا تغير الأمر مستقبلاً، حينها سنقوم بتقييم الأمور”.