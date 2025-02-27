طريقة مثالية لخسارة الوزن بسهولة في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يسعى الكثيرون للحفاظ على وزنهم أو فقدان بعض الكيلوجرامات خلال شهر رمضان، دون اللجوء إلى الحميات القاسية أو التمارين المرهقة. ولتحقيق ذلك، يمكن اتباع بعض العادات الصحية البسيطة التي تدعم عملية فقدان الوزن بطريقة آمنة وسهلة.

يؤثر النوم الجيد بشكل كبير على الوزن، حيث أن قلة النوم ترفع مستويات هرمون الكورتيزول، مما يزيد من تخزين الدهون. لذا، من الضروري الحصول على نوم منتظم وعميق للحفاظ على توازن الجسم.

يساعد شرب الماء بانتظام على تحفيز عملية الأيض وحرق الدهون بكفاءة، مما يعزز فقدان الوزن. كما أن شرب الماء قبل وجبتي الإفطار والسحور يقلل من الشعور بالجوع ويمنع الإفراط في تناول الطعام.

الحرص على اختيار وجبات صحية ومتوازنة والحد من استهلاك الأطعمة المصنعة والمقلية يساهم في تحسين عملية الهضم والشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من السعرات الحرارية المتناولة.

تناول الطعام قبل النوم مباشرة يبطئ عملية الأيض ويزيد من احتمالية تخزين الدهون. لذا، من الأفضل تحديد مواعيد منتظمة للوجبات وعدم تناول الأطعمة الثقيلة في وقت متأخر من الليل.

يؤدي التوتر إلى زيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، مما يعيق فقدان الوزن. لذا، يمكن تقليل التوتر من خلال ممارسة التأمل، المشي، أو الانشغال بأنشطة مريحة تعزز الاسترخاء.

باتباع هذه العادات الصحية، يمكن تحقيق خسارة الوزن بطريقة طبيعية خلال رمضان دون الحاجة إلى حميات صارمة أو مجهود شاق.