رئيس الدولة يأمر بالإفراج عن 1295 نزيلاً بمناسبة شهر رمضان ويتكفل بتسديد التزاماتهم المالية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، بالإفراج عن 1295 نزيلًا من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية الذين صدرت بحقهم أحكام في قضايا متنوعة. كما تكفل سموه بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه المبادرة الكريمة من صاحب السمو رئيس الدولة في إطار حرص سموه على منح النزلاء فرصة للبدء في حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم، وتحقيق الاستقرار لها، وإدخال البهجة إلى قلوب عائلاتهم في هذه المناسبة العظيمة.