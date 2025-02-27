وجبة الإفطار في الرجيم .. 5 أخطاء تعيق فقدان الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 03:59 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تجد صعوبة في فقدان الوزن، فقد يكون السبب في بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تمارسها أثناء وجبة الإفطار، حيث يمكن أن تؤثر هذه الأخطاء سلبًا على معدل حرق الدهون وتؤدي إلى اكتساب الوزن بدلاً من فقدانه.

أظهرت الدراسات أن تخطي وجبة الإفطار قد يؤدي إلى انخفاض معدل حرق السعرات الحرارية وزيادة الشعور بالجوع، مما يدفع الشخص إلى تناول كميات أكبر من الطعام على مدار اليوم، وهو ما ينعكس سلبًا على عملية فقدان الوزن.

رغم أن القهوة يمكن أن تكون جزءًا من نظام غذائي صحي، فإن إضافة مكونات مرتفعة السعرات الحرارية، مثل المبيضات الكريمية، والسكر، والزبدة، قد يجعلها سببًا في زيادة الوزن بدلاً من المساعدة في فقدانه.

وجبة الإفطار التي تفتقر إلى الألياف الغذائية قد تؤدي إلى الشعور السريع بالجوع، مما يزيد من احتمالية تناول كميات كبيرة من الطعام خلال اليوم. ولضمان الشعور بالشبع لفترة أطول، يُفضل تضمين مصادر غنية بالألياف، مثل الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضروات.

البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول الطعام لاحقًا. لذلك، فإن تناول وجبة إفطار منخفضة البروتين قد يعيق فقدان الوزن. من الأطعمة الغنية بالبروتين والمناسبة للإفطار: البيض، الزبادي اليوناني، والشوفان.

الاعتماد على نفس مصادر البروتين يوميًا قد يؤدي إلى تباطؤ عملية فقدان الوزن، لذا يُنصح بالتنويع في الأطعمة البروتينية، مثل البيض، الزبادي، الجبن القريش، والمكسرات، للحصول على جميع الأحماض الأمينية الضرورية وتعزيز فقدان الوزن بطريقة صحية.

باتباع نظام غذائي متوازن وتجنب هذه الأخطاء، يمكن تحسين فرص فقدان الوزن بشكل أكثر فعالية والحصول على نتائج مرضية.