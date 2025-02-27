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إنريكي: ليفربول سيعيش أوقاتاً عصيبة أمام باريس سان جيرمان

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إنريكي: ليفربول سيعيش أوقاتاً عصيبة أمام باريس سان جيرمان

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 02:54 مساءً - أكد لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، أن فريقه لن يكون خصماً سهلاً ل-ليفربول رغم المستويات المميزة التي يقدمها الأخير خلال الموسم الحالي.

ويواجه باريس نظيره ليفربول، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي عبر قناة “beIN Sports” الفرنسية: “ليفربول يمر هذا الموسم بفترة انتقالية تحت قيادة مدير فني رائع، إنهم أحد أفضل الفرق في أوروبا من حيث النتائج وترتيبهم”.

وأضاف: “لكننا سنكون في المنافسة، وسيعيش الفريق الإنكليزي أوقاتاً عصيبة أمامنا، لأن هدفنا هو القتال حتى النهاية”.

وشدد: “الصحافة الفرنسية سيئة للغاية، لأنها لم تقدر أداء الأندية المحلية التي قدمت أداء مميزاً في دوري أبطال أوروبا أمام فرق عريقة في الموسم الماضي”.

وأتم إنريكي تصريحاته في هذا الشأن: “نتائج الأندية المحلية تعكس مستوى كرة القدم الفرنسية، وما تمر به في مسابقات دوري الأبطال درس يجب أن تتعلم منه”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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