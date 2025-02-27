ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة داني سيبايوس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 01:56 مساءً - كشف نادي ريال مدريد، اليوم الخميس، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعبه، داني سيبايوس.

سيبايوس أصيب في الدقائق الأخيرة من مباراة الميرنجي أمام ريال سوسيداد، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال النادي الملكي في بيانه: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا داني سيبايوس من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة شبه الغشائية التي تؤثر على وتر ساقه اليسرى. في انتظار التطورات”.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإن اللاعب مرشح للغياب عن ريال مدريد لمدة قد تصل إلى شهرين.