كومباني: كيميتش ليس جاهزاً .. ومواجهة شتوتجارت ليست بالأمر السهل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 01:56 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة فريقه أمام شتوتجارت، غداً الجمعة، في الجولة 24 من الدوري الألماني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كومباني: “ربما لن يسافر كيميتش معنا، المباراة أتت في وقت مبكر بالنسبة له، أما بافلوفيتش فهو جاهز”.

وعن الضغوطات التي يتعرض لها بصفته مدرباً للبافاري، أجاب: “لست وحدي، ولهذا الأمر ممتع، أنا جزء من فريق وأسمع بدوري كلمة الضغط كثيراً، ولكن عليك دائماً وضع أعلى المعايير لنفسك وهذا ما أقوم به دائماً حتى عندما كنت طفلاً، هذا هو الضغط الحقيقي”.

وتابع: “عندما تكون لاعباً، بمقدورك القيام بشيء ما خاص في أي دقيقة، وكمدرب يمكنك فعل نفس الأمر، ولكن الأمر يتعلق باللاعبين، لا أرى أي ضغط في ذلك، لا أركز على ما يثار في الخارج”.

وعن مواجهة الغد، قال: “ما حققه سيباستيان هونيس مع شتوتجارت مثير، كنت أعرفه أيضاً من قبل ذلك، لديه الرؤية واللاعبين المميزين، ليس من السهل تحقيق النجاحات مباشرة”.

وأكمل: “الموسم الماضي كان ناجحاً للغاية وما حدث هذا الموسم أمر طبيعي حيث عادوا لمستواهم في الموسم الماضي، هناك العديد من المدربين أصحاب الجودة في ألمانيا وهو واحد منهم”.

وأتم: “مواجهة وصيف الدوري الموسم الماضي ليست بالأمر السهل، هذه مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، شتوتجارت فريق خطير في كل شيء، يضعون ضغطاً كبيراً عليك كما أنه فريق خطير في الهجمات المرتدة ويعمل بقوة وبنظام شديد، ويتميز بالركض والالتحامات، أكن لهم الكثير من الاحترام، ومع ذلك هدفنا الفوز”.