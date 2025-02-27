لماذا يعشق طفلك تلك القميص الباهت؟ أسرار إصرار الأطفال على ارتداء الملابس نفسها كل يوم

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 12:59 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عندما يُصر طفلك على ارتداء الملابس نفسها كل يوم، قد يبدو الأمر غريبًا أو مزعجًا للوالدين، خاصة إذا كانت هذه الملابس متسخة أو غير مناسبة للطقس. لكن هذا السلوك له أسباب نفسية وعاطفية عميقة تجعل الأطفال يتشبثون بملابس معينة.

أولاً، يشعر الأطفال بالراحة والأمان عند ارتداء الملابس المألوفة. بالنسبة لهم، هذه الملابس ليست مجرد قطع قماش، بل هي جزء من عالمهم الآمن. التكرار يعطي الأطفال شعورًا بالاستقرار، خاصة في عالم قد يبدو لهم كبيرًا ومليئًا بالتغييرات.

ثانيًا، قد يكون اختيار الملابس نفسها محاولة من الطفل لتأكيد استقلاليته. في مرحلة النمو، يبدأ الأطفال في إظهار رغبتهم في اتخاذ القرارات بأنفسهم، واختيار الملابس هو أحد أسهل الطرق لفعل ذلك. عندما يصرون على ارتداء نفس القطعة، فهم يمارسون حقهم في الاختيار.

أيضًا، قد تكون الملابس المفضلة مرتبطة بذكريات سعيدة أو أحداث مهمة في حياة الطفل. ربما كانت تلك القميص الذي ارتداه في يوم مميز، أو الجوارب التي قدمتها له جدته. هذه الارتباطات العاطفية تجعل الطفل يتشبث بالملابس كوسيلة للشعور بالارتباط بتلك الذكريات.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون السبب ببساطة هو الراحة الجسدية. بعض الملابس تكون أكثر نعومة أو مرونة، مما يجعلها مثالية للعب والحركة. الأطفال يفضلون ما يشعرهم بالراحة، حتى لو لم يكن ذلك متوافقًا مع ذوق الوالدين.

في النهاية، من المهم أن يفهم الوالدان أن هذا السلوك طبيعي ولا يدعو للقلق. بدلاً من محاولة تغيير هذا السلوك بقوة، يمكن للوالدين تقديم خيارات محدودة تسمح للطفل بالشعور بالسيطرة مع الحفاظ على التوازن. مثلاً، يمكن السماح للطفل بارتداء ملابسه المفضلة في أيام معينة، أو شراء قطع مشابهة لتلك التي يحبها.

باختصار، إصرار الأطفال على ارتداء الملابس نفسها كل يوم هو تعبير عن حاجتهم للأمان، الاستقلالية، والراحة. فهم هذه الأسباب يساعد الوالدين على التعامل مع الموقف بتفهم وصبر.