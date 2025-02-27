فينيسيوس سعيد جداً بـ (شارة الكابتن)

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 11:48 صباحاً - لم يخفِ فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني سعادته بارتداء شارة قيادة فريقه لأول مرة في مسيرته، وذلك أمام ريال سوسيداد، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والتي فاز بها ريال مدريد 1-0.

وبهذا الخصوص قال فينيسيوس: إنه شيء مميز جدًا أن ألعب كل هذا الوقت مع ريال مدريد، والآن أن أكون قائداً للفريق في مباراة بهذا الحجم… إنها لحظة خاصة لي ولعائلتي، بعد كل الصعوبات التي مررنا بها للوصول إلى هنا.

وأضاف: لم أكن أتخيل أبداً أنني سأكون قائداً لريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك… إنه شعور لا يوصف، وأنا أعيشه بكل تفاصيله… المباراة القادمة ستكون رقم 300 لي مع الفريق، لكنني أتطلع إلى الوصول إلى 400 و500 مواجهة وصناعة التاريخ مع هذا النادي.