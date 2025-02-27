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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 111 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك

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حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 111 سجيناً بمناسبة شهر رمضان المبارك

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 27 فبراير 2025 10:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 111 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

 

وبحسب “وام”، تأتي هذه المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم.

 

وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية، معرباً عن أمله في أن تكون المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء وسبيلاً للاستقامة وبداية لحياة جديدة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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