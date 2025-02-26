6 أسباب لظهور نتوءات بيضاء على الشفاه: متى يجب عليك القلق؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 07:53 مساءً - قد تظهر نتوءات بيضاء صغيرة على الشفاه، وغالبًا ما يتم تجاهلها. ولكن، هل تعلم أنها قد تكون علامة على مشكلات صحية؟ تعرف على 6 أسباب محتملة لظهور هذه النتوءات، ومتى يجب عليك استشارة الطبيب.

6 أسباب لظهور نتوءات بيضاء على الشفاه:

بقع فورديس:

بقع صغيرة بيضاء أو صفراء غير مؤلمة.

ناتجة عن تضخم الغدد الدهنية.

غير ضارة، ولكن يجب استشارة الطبيب لاستبعاد الأسباب الأخرى.

تقرحات الفم:

قرح مؤلمة تظهر على شكل بقع بيضاء.

ناتجة عن إصابة أو تناول أطعمة معينة أو التوتر.

تلتئم بشكل طبيعي، ولكن يمكن أن تتكرر.

مرض القلاع الفموي:

عدوى فطرية تسبب ظهور بقع أو نتوءات بيضاء.

ناتجة عن فطر المبيضات.

تتطلب علاجًا مضادًا للفطريات.

الميليا:

أكياس بيضاء صغيرة حول الشفاه.

ناتجة عن الكيراتين المحاصر تحت الجلد.

عادة ما تكون غير ضارة.

القروح الباردة (الهربس الفموي):

عدوى فيروسية تسببها فيروس الهربس البسيط.

تظهر على شكل نتوءات بيضاء أو صفراء مملوءة بالسوائل.

معدية ومؤلمة.

سرطان الفم:

بقع بيضاء مستمرة أو نتوءات لا تلتئم.

حالة خطيرة تتطلب عناية عاجلة.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا كانت النتوءات مستمرة أو تسبب إزعاجًا.

إذا كانت النتوءات مصحوبة بأعراض أخرى مثل الألم الشديد أو الحمى.

إذا كانت النتوءات تتغير في الحجم أو الشكل.