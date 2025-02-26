صحة الكلى في رمضان: نصائح هامة للحفاظ عليها خلال الصيام

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 06:56 مساءً - تعد الكلى مصفاة الجسم من السموم، ولذا يجب أن تكون صحتها في مقدمة اهتمامات الجميع، خاصة في شهر رمضان. تنظيم السوائل والنظام الغذائي وتروية الجسم والكلى من أهم الخطوات التي يجب اتباعها، كما يؤكد الدكتور تامر زكريا، أستاذ جراحات الكلى والمسالك بكلية طب قصر العيني.

أهمية الترطيب في رمضان:

خلال شهر رمضان، يجب الاهتمام بالنظام الغذائي وترطيب الجسم، فالترطيب وتجنب الجفاف هما أساس الحفاظ على صحة الكلى.

نصائح للحفاظ على صحة الكلى في رمضان:

ضغط الدم: حافظ على قياسات ضغط الدم، واستشر طبيبك عند ارتفاعه.

مستويات السكر في الدم: حافظ على مستويات السكر، وتابع مع طبيبك إذا كنت مريض سكري.

الترطيب: اشرب الماء والسوائل الخالية من السكر بكثرة.

الأطعمة المائية: تناول الأطعمة الغنية بالماء مثل الخضروات الورقية والخيار والفاكهة.

عدم حبس البول: تجنب تأخير التبول بين الإفطار والسحور.

نظام الوجبات: تناول وجبات صغيرة ومتعددة مع الترطيب المناسب.

زيارة الطبيب: لا تهمل زيارة طبيب الكلى إذا كنت مريضًا.

أدوية الكلى: تناول أدوية الكلى والأملاح ومدرات البول تحت إشراف طبي.

التدخين: تجنب التدخين واستغل رمضان للإقلاع عنه.

الراحة: احصل على قسط كافٍ من الراحة وتجنب السهر.

النشاط الجسدي: مارس النشاط البدني باعتدال مع الترطيب الجيد.