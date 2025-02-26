نشكركم على متابعتكم خبر تنظيم النوم في رمضان: نصائح وروتين يومي لنوم أفضل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 06:56 مساءً - يُعد اضطراب النوم من المشاكل الشائعة في رمضان بسبب تغيير نمط الحياة اليومي. ومع ذلك، يمكن اتباع بعض النصائح لضبط ساعات النوم والحصول على قسط كافٍ من الراحة.

نصائح لتنظيم النوم في رمضان:

ضبط ساعات النوم:

النوم مبكرًا بعد صلاة التراويح بفترة قصيرة.

الاستيقاظ للسحور كمنبه طبيعي.

تنظيم الوجبات:

تناول وجبة إفطار خفيفة ومتوازنة.

تجنب الأطعمة الثقيلة والدهنية.

تناول وجبة سحور غنية بالبروتين والألياف.

تجنب السكريات والأطعمة المصنعة التي تسبب العطش.

القيلولة:

قيلولة قصيرة بعد الظهر (20-30 دقيقة).

تجنب القيلولة الطويلة التي تؤثر على النوم الليلي.

ممارسة الرياضة:

ممارسة الرياضة الخفيفة إلى المتوسطة بانتظام.

تجنب ممارسة الرياضة قبل النوم مباشرة.

أفضل وقت للرياضة: بعد الإفطار أو قبل السحور.

تهيئة بيئة النوم:

تهدئة الإضاءة ودرجة الحرارة المناسبة.

استخدام فراش مريح وملابس نوم خفيفة وفضفاضة.

تجنب المنبهات:

تقليل تناول المنبهات مثل القهوة والشاي، خاصة قبل النوم.

الاسترخاء:

ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا قبل النوم.

التعرض للشمس:

التعرض لأشعة الشمس خلال النهار يحسن جودة النوم ليلاً.

جدول يومي مقترح لنوم أفضل في رمضان:

الاستيقاظ قبل الفجر بساعة لتناول السحور.

صلاة الفجر ثم العودة للنوم.

الاستيقاظ للعمل في الموعد المحدد.

الراحة عند العودة من العمل.

الإفطار ثم صلاة التراويح.

تخصيص وقت للقراءة أو العبادة بعد التراويح.

النوم مبكرًا.

نصائح إضافية:

الالتزام بروتين النوم حتى في أيام العطلات.

الحصول على قسط من الراحة عند الشعور بالتعب.

استشارة الطبيب في حالة الأرق المزمن.