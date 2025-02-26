تعاقد وحيد .. الكشف عن خطة ريال مدريد للميركاتو الصيفي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:51 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خطط ريال مدريد للتعامل مع سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “من المتوقع أن يكون الصيف المقبل هادئاً داخل ريال مدريد. ألكسندر أرنولد، مدافع ليفربول، هو الصفقة الوحيدة المحتملة”.

وتابعت الشبكة: “داخل ريال مدريد يعتبرون أن التعاقد مع قلب دفاع جديد لم يعد أمراً ضرورياً، إذ يكفي وجود راؤول أسينسيو، جاكوبو رامون وجوان مارتينيز في الفريق الأول”.

وأفادت الشبكة: “هناك 3 عوامل قد تغير تفكير ريال مدريد تجاه سوق الانتقالات الصيفي: موسم بلا ألقاب، رحيل نجم كبير، وقدوم تشابي ألونسو”.

وأتمت الشبكة: “بخلاف ذلك، من المتوقع أن يكون الصيف هادئاً للغاية مع كون أرنولد هو التعاقد الوحيد”.