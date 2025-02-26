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أستراليا تنضم لسباق استضافة كأس آسيا 2031

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أستراليا تنضم لسباق استضافة كأس آسيا 2031

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:51 مساءً - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ارتفاع عدد الملفات المقدمة لاستضافة كأس أمم آسيا، عام 2031، إلى 6 ملفات.

وتقدمت أستراليا بملف لاستضافة البطولة لتنضم إلى كل من الإمارات، الكويت، كوريا الجنوبية، إندونيسيا وملف مشترك بين ثلاث دول هي أوزبكستان، طاجيكستان، وقيرغيزستان.

ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقدم لاستضافة كأس آسيا، مساء الجمعة المقبل، الموافق 28 فبراير/شباط.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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