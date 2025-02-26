أنباء سارة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 05:51 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم الأربعاء، عودة مدافعه الدنماركي، أندرياس كريستنسن، لخوض التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

كان كريستنسن يعاني من إصابة في باطن القدم اليمنى خلال أحد الحصص التدريبية قبل مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكره النادي الكتالوني عبر حسابه على منصة “X” فإن كريستنسن تلقى الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للنادي من أجل المشاركة مع الفريق.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد، الأحد المقبل، في الجولة 26 من الدوري الإسباني.