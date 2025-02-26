3 مكونات فقط! طريقة سهلة وسريعة لتحضير زبدة الفول السوداني في المنزل مثل المحلات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 26 فبراير 2025 04:50 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

زبدة الفول السوداني من الأطعمة اللذيذة والمفيدة التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل باستخدام مكونات بسيطة. إذا كنت تبحث عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير زبدة الفول السوداني، فأنت في المكان الصحيح! سنقدم لك وصفة بثلاث مكونات فقط وبخطوات بسيطة.

المكونات:

1. كوبان من الفول السوداني المحمص (غير مملح).

2. ملعقة كبيرة من العسل أو أي مُحلي طبيعي حسب الرغبة.

3. ملعقة صغيرة من الزيت النباتي (اختياري، لتحسين القوام).

خطوات التحضير:

1. تحميص الفول السوداني: إذا لم يكن الفول السوداني محمصًا، قم بتحميصه في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيًا. تأكد من تقليبه بين الحين والآخر لتجنب الاحتراق.

2. طحن الفول السوداني: بعد أن يبرد الفول السوداني، ضعه في محضرة الطعام أو الخلاط الكهربائي وابدأ في طحنه على سرعة متوسطة. سيبدأ الفول السوداني في إطلاق زيوتة الطبيعية ويتحول إلى قوام سميك.

3. إضافة العسل والزيت: عندما يصبح القوام كريميًا، أضف العسل والزيت النباتي (إذا كنت ترغب في ذلك) واستمر في الخلط حتى تحصل على القوام المطلوب. إذا كنت تفضل زبدة الفول السوداني ناعمة، استمر في الخلط لفترة أطول.

4. التخزين: انقل زبدة الفول السوداني إلى وعاء محكم الغلق واحفظها في الثلاجة. يمكنك استخدامها لمدة تصل إلى أسبوعين